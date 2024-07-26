Из-за деятельности человека осадки стали более непредсказуемыми

Ученые доказали, что из-за антропогенного изменения климата осадки стали выпадать более нестабильно: участились интенсивные ливни и засухи. Оказалось, что режим выпадения осадков стал меняться с 1900-х годов. За десятилетие суточная изменчивость осадков увеличивалась в среднем на 1,2%. Работа опубликована в журнале Science.

В последние годы люди сталкиваются с большим количеством экстремальных явлений. Все чаще из-за интенсивных ливней затапливает города и происходят длительные и сильные засухи. Например, в некоторых местах может выпасть годовая норма осадков всего за несколько дней. Ранее климатические модели предсказывали, что такая изменчивость осадков будет увеличиваться из-за глобального потепления. Теперь ученым удалось доказать это.

В новой работе исследователи проанализировали данные наблюдений и выяснили, что изменчивость осадков с начала XX века стала стремительно увеличиваться на 75% обследованных территорий. Особенно ярким этот эффект был в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки. За десятилетие суточная изменчивость осадков увеличивалась в среднем на 1,2%.

«Увеличение изменчивости осадков в основном обусловлено антропогенными выбросами парниковых газов, которые привели к более теплой и влажной атмосфере. Это означает, что даже если циркуляция атмосферы останется прежней, дополнительная влажность воздуха приведет к более интенсивным дождям и более резким колебаниям между ними. На эти изменения дополнительно влияют региональные модели циркуляции атмосферы в десятилетних временных масштабах», — рассказал Чжан Вэнься из Института физики атмосферы Китайской академии наук.



Ученые призывают немедленно принимать меры для адаптации к таким быстрым изменениям в погоде.