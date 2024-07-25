Ученые НАСА зафиксировали редкое явление – извержение темной плазмы на Солнце, пишет «Дейли мейл».

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«На Солнце возникла очередная буря. Темная плазма вырвалась в космос и скоро ударит по Земле», – указывает английская газета.



Темной плазмой называется более холодное солнечное вещество, ее температура «всего» 20 тысяч градусов по Цельсию. Это намного меньше температуры обычной солнечной энергии, составляющей около 80 тысяч градусов. Но выброс даже такой сравнительно слабой энергетической массы грозит Земле серьезными последствиями.

Вспышка темной плазмы может нарушить радиосвязь, авиационную навигацию, работу спутников, привести к отключениям электричества. По данным НАСА, эти неприятности могут настигнуть нашу планету в пятницу, 26 июля. Продлятся они до трех дней.