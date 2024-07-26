Ученые выяснили, как летучие мыши получили способность летать

Американские ученые проанализировали данные о костях конечностей летучих мышей и планирующих млекопитающих. Оказалось, что для летающих и планирующих млекопитающих характерны относительно длинные передние конечности и более короткие задние. Авторы предположили, что предки современных летучих мышей удлинили передние конечности и научились сперва планировать, а затем — летать. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

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Летучие мыши — единственные летающие млекопитающие. До сих пор ученым из-за недостаточного количества окаменелостей неизвестно, как эволюционировали летучие мыши и как они получили способность к полету.

Американские исследователи решили проверить гипотезу о том, что летучие мыши сперва научились планировать и только потом — полноценно летать. Они проанализировали данные о костях конечностей четырех вымерших летучих мышей и 231 другого млекопитающего, умеющего планировать. Оказалось, что у животных относительно длинные передние конечности и более короткие задние. Последняя особенность характерна для мышей и парящих древесных млекопитающих, в том числе для белки-летяги. Ученые смоделировали возможное развитие от планирующих млекопитающих к полноценно летающим летучим мышам. Вероятно, летучая мышь получила свою способность за счет удлиненных передних конечностей — благодаря им животное перешло от планирования к полету.

«Наши находки подтверждают гипотезу о том, что летучие мыши произошли от парящих предков, и закладывают морфологическую основу для понимания полета летучих мышей. Однако мы подчеркиваем, что необходимы дополнительные окаменелости, чтобы по-настоящему раскрыть тайны этого замечательного эволюционного перехода», — рассказал Крис Лоу, соавтор исследования из Вашингтонского университета, США.



В будущем ученые планируют провести дополнительные исследования и выяснить, как на эволюцию полета мышей повлияли генетические и экологические факторы.