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Песков не стал комментировать слова Хинштейна насчет замедления YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова депутата Госдумы Александра Хинштейна, который назвал замедление YouTube "вынужденным шагом" и приведением платформы "в чувство".

Песков отказался комментировать замедление YouTube
© РИА Новости
"Вам, наверное, нужно все-таки обращаться к депутату Хинштейну. Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано", - пояснил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее Песков указывал, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании.

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