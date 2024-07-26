Песков отказался комментировать замедление YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова депутата Госдумы Александра Хинштейна, который назвал замедление YouTube "вынужденным шагом" и приведением платформы "в чувство".

"Вам, наверное, нужно все-таки обращаться к депутату Хинштейну. Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано", - пояснил представитель Кремля в беседе с журналистами.



Ранее Песков указывал, что российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, а все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании.