Ученые выяснили происхождение самого большого лунного кратера

Научная группа из сотрудников Университета штата Аризона, а также их коллег из США и Швейцарии, выяснили происхождение самого большого лунного кратера. Об этом сообщает Science Advances.

Согласно исследованию ученых, огромный кратер образовался в результате падения метеорита. Подтвердить эту гипотезу помогли собранные на Луне кристаллы циркона, которые были обнаружены еще программой «Аполлон», закрытой почти 50 лет назад. Новый анализ циркона показал, что все собранные образцы появились в одно время — примерно 4,338 миллиардов лет назад.

При этом в процессе исследования ученым пришлось растворить ценный циркон в химикатах — как рассказали исследователи, в мире почти нет подходящих для этого лабораторий. В итоге растворением занялись сотрудники Университета штата Аризона, ставшие первыми учеными в истории, взявшими на себя подобный проект.

Результаты операции показали, что все образцы появились в результате столкновения с метеоритом.

«Если кратер от этого удара с тех пор не был скрыт подвижными песками и другими обломками, то же самое столкновение, которое создало эти кристаллы, вероятно, образовало бассейн Южный полюс — Эйткен, самый большой кратер на Луне», — предположили исследователи.



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