Хинштейн: скорость YouTube в России замедлят до 70%

Скорость работы видеохостинга YouTube в России планируют ощутимо понизить в ближайшее время. Об этом в четверг, 25 июля, заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

Хинштейн добавил, что замедлять сайт будут поэтапно: до 40 процентов к концу текущей недели и до 70 процентов до конца следующей.

— "Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против пользователей, а против администрации иностранного ресурса, — пояснил парламентарий.



Тем не менее, речь пока идет лишь о страницах сервиса для стационарных компьютеров. Пользователей мобильных устройств мера пока не коснется, передает РИА Новости.

Незадолго до этого Александр Хинштейн поделился мнением о том, что нужно сделать соцсети Instagram*, чтобы ее сайт снова заработал в России. По словам депутата, пока администрация сервиса не сделала никаких шагов в этом направлении.

За последний год видеохостинг YouTube заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. В Роскомнадзоре подобные действия оценили как «акт цензуры», грубо нарушающий принципы свободного распространения информации.

* — Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.