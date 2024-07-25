Депутат Хинштейн: Скорость YouTube в России замедлят до 70% в ближайшее время
Скорость работы видеохостинга YouTube в России планируют ощутимо понизить в ближайшее время. Об этом в четверг, 25 июля, заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
Хинштейн добавил, что замедлять сайт будут поэтапно: до 40 процентов к концу текущей недели и до 70 процентов до конца следующей.
— "Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против пользователей, а против администрации иностранного ресурса, — пояснил парламентарий.
Тем не менее, речь пока идет лишь о страницах сервиса для стационарных компьютеров. Пользователей мобильных устройств мера пока не коснется, передает РИА Новости.
Незадолго до этого Александр Хинштейн поделился мнением о том, что нужно сделать соцсети Instagram*, чтобы ее сайт снова заработал в России. По словам депутата, пока администрация сервиса не сделала никаких шагов в этом направлении.
За последний год видеохостинг YouTube заблокировал уже 83 канала российских государственных СМИ и общественных деятелей. В Роскомнадзоре подобные действия оценили как «акт цензуры», грубо нарушающий принципы свободного распространения информации.
* — Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.