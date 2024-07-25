Начало продаж AMD Ryzen 9000 перенесли из-за плохого качества процессоров

Производитель компьютерных комплектующих из США AMD заявил, что начало продаж новых процессоров серии Ryzen 9000 были перенесены из-за плохого качества первой партии. Об этом заявил старший вице-президент и генеральный директор по вычислениям и графике AMD Джек Хьюнх.

Напомним, что изначально старт продаж был запланирован на 31 июля — компания уже успела отгрузить чипы на склады ритейлеров. Однако выяснилось, что отгруженные комплектующие не соответствовали стандартам компании по качеству.

«В ходе заключительных проверок мы обнаружили, что первоначальные производственные единицы, которые были отправлены нашим торговым партнерам, не полностью соответствовали нашим ожиданиям по качеству. Из соображений предосторожности и для обеспечения высочайшего качества обслуживания каждого пользователя Ryzen мы работаем с нашими торговыми партнёрами над заменой первоначальных производственных единиц новыми», — рассказал Хьюнх.



Подробностей о качестве процессоров представитель компании раскрывать не стал. Однако Хьюнх добавил, что процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X поступят в продажу 8 августа, а Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — 15 августа.

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