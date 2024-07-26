Крымские археологи нашли уникальную скульптуру

Ученые Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» обнаружили фрагмент позднеантичной скульптуры в ходе раскопок, сообщает РИА Новости. Предположительно, изваяние было создано в III–IV веках нашей эры и представляет собой изображение Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря.

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Отмечается, что фрагмент нашли в глубоком колодце, который располагался за пределами древних стен. Он оказался засыпан пятью метрами камней. В каменной забивке было нечто похожее на алтарь. От скульптуры остались только ноги, обутые в мягкие сапоги. Рядом располагались фигуры с копытами животных. Ученые считают, что находка могла быть частью опоры литургического стола.

«Херсонесская епархия была образована в последней четверти IV века. Мы не знаем, как выглядели первые христианские храмы города, но находки, подобные недавней, вероятно, были частью их интерьеров», — отметила замдиректора по научной работе «Херсонеса Таврического» Лариса Седикова.



Ранее спасатели случайно нашли древний артефакт в лесу Акмолинской области Казахстана. Находку сделали во время проведения профилактики природных пожаров. Специалисты обратили внимание на древний камень с высеченным на нем человеческим лицом с хорошо сохранившимися чертами. Об этом сразу же сообщили ученым из краеведческого музея. Древнее изваяние уже взяли под охрану как памятник культуры с большой исторической ценностью.