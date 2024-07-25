Хинштейн рассказал, когда может быть разблокирован Instagram*

Социальную сеть Instagram (деятельность в РФ запрещена) разблокируют тогда, когда руководство компании выполнит все требования российского законодательства, заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе выступления в Госдуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, до тех пор ни о какой разблокировке не может идти и речи.

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Моя позиция, как и позиция любого здравомыслящего человека в том, что, до тех пор, пока Instagram — равно как и другие ограниченные, запрещенные в России социальные сети — не начнет выполнять требования российского законодательства и не удалит у себя те материалы, которые являются противозаконными, на что неоднократно обращало внимание государство в лице РКН, ни о какой разблокировке разговора идти не может, — сказал он.



До этого Хинштейн заявил, что российские рекламодатели в 2023 году потратили более 2 млрд рублей на размещение своей рекламы на запрещенных в РФ интернет-ресурсах. Он добавил, что за первые пять месяцев 2024 года эта сумма достигла почти 2,5 млрд рублей.

Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее заявил, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает рекламу в запрещенных соцсетях и на ресурсах организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. По его словам, власти работают над тем, чтобы исключить любую возможность заработка для тех, кто вредят России, а заработанные деньги направляют на «финансирование противника».