В Великобритании выставили на аукцион ядерный бункер времен холодной войны

Ядерный бункер времен холодной войны выставили на аукцион в Великобритании. Соответствующий лот появился на площадке SDL Property Auctions.

В карточке указано, что бункер находится недалеко от Седберга в графстве Камбрия, Англия. К нему прилагается собственный земельный участок с парковкой и небольшой складной сарай на поверхности. Бункер был построен в 1950-х годах уже несуществующим Королевским корпусом наблюдателей.

Отмечается, что этот объект предназначался для отслеживания вражеских самолетов и регистрации потенциальных ядерных ударов. Однако после завершения холодной войны большинство таких бункеров вывели из эксплуатации.

«Он предназначен для защиты трех человек в случае ядерной войны. Оснащен едой и водой для автономного проживания в течение 14 дней, а также имеет стационарный телефон и радиосвязь», — говорится в тексте.



Торги начались сегодня, 25 июля. Стартовая стоимость бункера 15-20 тысяч фунтов стерлингов (1,6-2,2 миллиона рублей).