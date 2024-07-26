В Китае обнаружили древнюю «мастерскую» по изготовлению нефритовых изделий

Китайские археологи во время раскопок руин Саньсиндуй обнаружили место обработки нефрита и каменных артефактов, возраст которых насчитывает более 3400 лет.

Новейшая находка, расположенная примерно в километре к северу от ранее обнаруженных жертвенных ям, знаменует значительный прогресс в археологических раскопках в Саньсиндуй провинции Сычуань.

Отмечается, что археологи предварительно определили это место как мастерскую по производству изделий из нефрита и камня.

Недавно найденные артефакты включают необработанный нефрит и каменные материалы, отходы производства, фрагменты и готовые изделия, что позволяет предположить существование относительно полной ремесленной цепочки в то время.

«Открытие мастерской проливает свет на несколько загадок, таких как происхождение большого количества нефрита и каменного сырья, найденного в месте руин Саньсиндуй, а также их методы изготовления, производственные процессы и способы распространения», - сказал Жань Хунлинь, ответственный за археологические работы на месте руин Саньсиндуй, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».



Ранее сообщалось, что в Китае нашли древнее сооружение времен династии Сун.