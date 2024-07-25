СМИ рассказали о судьбе застрявших на Куру ракет «Роскосмоса»

Находящиеся на космодроме Куру во Французской Гвиане ракеты «Союз-2», принадлежащие «Роскосмосу», создают проблему для европейских специалистов, так как занимают место, а вывезти их пока не представляется возможным. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico.

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После начала российской спецоперации на Украине европейские страны ввели масштабные санкции против России. В 2022 году тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ведомство, с учетом санкций, рассматривает вопрос полного отказа от стартового комплекса для российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Он также пояснил, что на космодроме остались «три наши ракеты и три разгонных блока», которые были законсервированы и не могут быть использованы без российских специалистов.

По информации четырех источников Politico, на космодроме Куру действительно находятся российские ракеты «Союз-2», однако необходимо решить вопрос с их размещением, так как нужно место для другого проекта.

«Готовится какая-то сделка. Нам нужно пространство», — сказал один из чиновников, знакомых с ходом переговоров.



При этом перспектива отправки в Россию ракет, чья стоимость может составлять 80 млн долларов, а вес около 100 тонн, «поднимает большие вопросы» и политически опасна. Ситуацию также усложняет то, что «Роскосмос» привлек собственных инженеров для установки и заправки ракет «Союз-2» и специалисты CNES и ESA не умеют их разбирать и перемещать, отмечает издание.

«Есть один полностью собранный [«Союз-2» на складе], потому что в начале войны на Украине до запуска оставалось несколько дней», - сказал источник издания, подчеркнув, что переговоры о будущем ракет «ведутся на очень высоком уровне».



Изначально рассматривался вариант по обмену ракет «Союз» на 36 спутников OneWeb, оставшихся на космодроме Байконур в начале конфликта на Украине. Однако Eutelsat, управляющая сетью OneWeb, утверждает, что такой сценарий больше не обсуждается. Таким образом, судьба «Союзов» остается пока туманной.