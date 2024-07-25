Ботаники проголосовали за изменение «расистских» названий растений

Ботаники выступили за изменение названия целого ряда растений. Это связано с тем, что одно из слов ассоциируется с расовым оскорблением, пишет Smithsonianmag.com.

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Корректировка коснется более чем 200 растений, говорится в публикации. Свыше 100 исследователей стали участниками сессии, в ходе которой было принято соответствующее решение в рамках Международного ботанического конгресса. Сессия длилась шесть дней. Участники мероприятия решили, что все названия растений, грибов и водорослей, содержащие слово «caffra», должны быть заменены словом «affra».

Слово «caffra» является оскорблением в адрес африканцев. Вместо него будут использовать «affra», чтобы обозначить их происхождение. Решение затронет и известное береговое коралловое дерево, которое теперь будет известно как «Erythrina affra».

Эти изменения - первые корректировки в правилах, с которыми систематики официально согласились в отношении наименования видов.

Ранее в ООН сообщили, что в Великобритании сохраняется расовая дискриминация в отношении чернокожих и цыган и системный расизм по отношению к этническим меньшинствам.