Ученые назвали реальную угрозу от таяния ледников

Недавние исследования вызывают серьёзную тревогу среди учёных, которые предупреждают о стремительном таянии ледяных щитов Антарктиды и Гренландии. В условиях глобального потепления эксперты призывают к срочным мерам по изучению методов геоинженерии ледников, чтобы предотвратить резкий подъём уровня моря, который может затопить прибрежные города и вынудить миллионы людей покинуть свои дома.

Даже если мировое сообщество сможет ограничить глобальное потепление до 2°C, этого может оказаться недостаточно для сохранения существующего ледяного покрова. По прогнозам, если не предпринять решительных действий, к 2100 году уровень моря может подняться на целый метр. Основной причиной этого процесса является таяние крупных ледников, таких как Туэйтс и Пайн-Айленд в море Амундсена.

Учёные подчеркивают, что, хотя сокращение выбросов углерода остаётся приоритетной задачей, необходимо немедленно начать исследования по геоинженерии ледников, чтобы разработать эффективные методы их защиты.

В то же время, на планете зафиксирован третий исторический максимум температуры всего за неделю. В ноябре средняя температура на Земле впервые превысила критический порог в +2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. 21 июля 2024 года стал самым жарким днём за всю историю наблюдений — средняя температура в мире достигла 17,09°C. Последние 12 месяцев оказались самыми тёплыми в истории, и 2023 год уже признан самым жарким с начала ведения учёта. Прогнозы на 2024 год также неутешительны: он может побить этот рекорд.

Французские учёные дополнительно отмечают, что Антарктида нагревается почти в два раза быстрее остального мира, что ещё больше усугубляет ситуацию.