В России нашли способ вдвое ускорить производство авиадвигателей

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод обработки деталей газовых турбин, который позволит вдвое сократить время изготовления авиадвигателей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Авторы предложили новый способ обработки дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Эти детали соединены между собой за счет елочных пазов - углублений в форме елочек. Для их формирования используются специальные блоки из быстрорежущих сталей, но этот способ требует постоянного пополнения запасов заготовок, поставляемых из-за рубежа.

Технология российских ученых предполагает предварительный этап формирования пазов с помощью гидроабразивной обработки и финальный - за счет чистового профильного протягивания.

"Такой способ позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление, настройку и переточку большого числа предварительных прорезных протяжек из дорогостоящих сталей", - уточнил декан механико-технологического факультета ПНИПУ Михаил Песин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".