Могила знатного сарматского воина с мечом и колчаном найдена в России

Археологи решили исследовать Оренбургскую область и нашли захоронение знатного воина с мечом и колчаном. Об этом сообщается на сайте ОГПУ.

© Lenta.ru

В этой экспедиции ученые уделили внимание кургану раннего бронзового века в Новосергиевском районе. Там же и были вскрыты насыпи, проведены зачистные работы и исследованы погребения. В центральной части были найдены захоронения ямной культуры. Помимо этого, раскопаны погребения эпохи раннего железного века, то есть относящиеся к сарматской культуре.

Также областной информационный портал «Южный Урал» сообщает, что особо ценной находкой стала могила эпохи Великого переселения народов. В ней находился знатный воин с мечом, колчаном и поясным набором, усыпанным элементами из бронзовых украшений в виде песочных часов.

Ученые считают, что новые находки дополнят информацию о культуре сарматов и ямной эпохи.

«Все вместе это составит более полное представление об истории нашей страны», — сказано в сообщении.



В начале июня в Крымском районе Краснодарского края археологи также раскопали могильник, насчитывающий около 150 захоронений сарматов. В Тимашевском районе Краснодарского края специалисты также нашли два сарматских погребения II-I века до нашей эры. В одном из них были останки воина с редким клинком древнеримской эпохи.