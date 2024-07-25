Почему курицы могут покраснеть

Куры, как и человек, могут краснеть, когда испытывают эмоции. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции (INRAE).

© globallookpress

В ходе эксперимента специалисты наблюдали и записывали на видео поведение двух групп кур. Первая была выращена на коммерческой ферме, а другая — у частного заводчика.

Анализ полученного материала показал, что кожа у кур краснеет при испуге или волнении — например, когда их брали на руки или они слышали угрожающие звуки. Также ученые отметили, что во время чистки перьев или отдыха птицы распушают перья на голове. Эксперты сделали вывод, что подобным образом курицы проявляют эмоции.

Старший автор исследования Алина Бертен надеется, что работа ее команды даст новое представление об эмоциях у птиц, аналогичное тому, что уже существует для млекопитающих. Эксперты считают, что благодаря полученным данным фермеры смогут создавать наиболее благоприятные условия для животных.