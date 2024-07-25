Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию ИИ

Роспотребнадзор разрабатывает предложения по регулированию искусственного интеллекта (ИИ). Служба учтёт нормы принятого весной закона Евросоюза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В российском законодательстве хотят закрепить необходимость сообщать пользователям в договоре, телефонном разговоре или переписке, что они имеют дело с искусственным интеллектом. Также Роспотребнадзор хочет определить, кто и в каких случаях должен нести ответственность, если при использовании ИИ нарушаются права потребителей.

При разработке предложений ведомство учтёт жалобы россиян на неспособность ИИ справиться с проблемой. Если искусственный интеллект не может решить проблему в течение определённого времени, потребителя должны переключать на оператора.

По словам экспертов, если заранее всё зарегулировать, то ИИ не сможет развиваться. Кроме того, Евросоюз отстаёт по темпам развития искусственного интеллекта от США, Китая и России.

Совет ЕС в мае этого года утвердил закон о регулировании искусственного интеллекта. Акцент был сделан на безопасности при использовании нейросетей, прозрачности и нахождении ИИ-решений под контролем человека. В документе прописаны четыре категории систем в зависимости от уровня риска для людей.

В конце прошлого года Минэкономразвития РФ разработало механизм, который обеспечивает компенсацию вреда от применения технологий искусственного интеллекта. А в Госдуме разрабатывают законопроект о маркировке контента, созданного ИИ.