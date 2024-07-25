В России презентовали смартфоны с подписью и цитатой Путина

Российская ювелирная компания Caviar презентовала два лимитированных смартфона для патриотов. Согласно публикации на сайте компании, первая модель получила название «Лидер» и создана на базе Samsung Galaxy Z Fold6, а вторая — «Россия без границ» на основе iPhone 15 Pro.

© caviar-phone.ru

Главной особенностью «Лидера» стала гравировка в виде подписи президента России Владимира Путина. Она расположена на нижней части корпуса, который покрыт золотом в 24 карата. На крышке также есть барельеф российского герба и вставки из красной итальянской кожи.

В Caviar отмечают, что подобные дизайны телефонов пользуются большим спросом в России, а обладание таким устройством является «символом величия и патриотизмом». Galaxy Z Fold6 в таком корпусе выпустят ограниченной серией в 99 экземпляров, а цена будет зависеть от объема памяти — от 699 до 749 тысяч рублей.

Модель iPhone 15 Pro «Россия без границ» имеет корпус из авиационного титана с карбоновыми вставками и позолоченными элементами. В центре задней крышки расположен российский герб, а ниже надпись, основанная на известной цитате Путина: «Россия нигде не заканчивается».

«Данная модель станет идеальным выбором для тех, кто ценит свою родину и готов носить ее символы с честью и достоинством», — заявили в компании.



Продаваться этот iPhone 15 Pro Будет по цене от 529 тысяч рублей. Кроме того, можно предзаказать модель на основе смартфонов следующего поколения: за iPhone 16 Pro просят 579 тысяч рублей, а за 16 Pro Max — 614 тысяч рублей.