Определен максимальный размер тираннозавра

Ученые Канадского музея природы в Оттаве и Лондонского университета королевы Марии определили максимально возможные размеры динозавров. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology and Evolution.

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Палеонтологи смоделировали популяцию Tyrannosaurus rex с учетом таких факторов, как размер популяции, скорость роста и продолжительность жизни. Эти переменные помогли ученым понять, насколько большими могли быть самые крупные особи динозавров.

Для моделирования популяции тираннозавров ученые также использовали данные, учитывающие ошибки сохранения в палеонтологической летописи и изменение размеров тела во взрослом возрасте. Моделирование проводилось с учетом и без учета половых различий на основе современных аллигаторов. T. rex был выбран в качестве модели благодаря хорошей изученности и наличию большого количества данных.

Результаты показали, что самые крупные из всех существующих (в том числе еще не обнаруженных) окаменелостей T. rex, вероятно, попадают в верхний процент размеров тела. Чтобы найти особь в верхних 0,01 процента, потребуется раскапывать окаменелости еще 1000 лет. Самая крупная особь (1 из 2,5 миллиарда животных) могла бы быть на 70 процентов массивнее известных экземпляров и достигать массы около 15 тонн.

Эти оценки основаны на модели, но закономерности, прослеживаемые у современных видов животных, указывают на то что, должно быть, существовали более крупные динозавры. Некоторые отдельные кости указывают на особи, крупнее тех, скелеты которых уже обнаружены.