Эксперт объяснил, как защитить телефон от заражения опасным ПО

Отказ от скачивания подозрительных приложений позволит избежать заражения смартфона вредоносными программами. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

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Помимо этого, он советует не давать таким приложениям доступ к данным на устройстве.

«Если пользователь дает его вредоносному приложению, все его данные могут быть либо похищены, либо удалены. При этом ссылка на такое ПО может прийти откуда угодно, хоть от друга, хоть от незнакомца. Поэтому нужно быть на 1000% уверенным в том, что скачиваете», — подчеркнул Раевский.



Эксперт уточнил, что после запуска зараженного ПО вернуть данные будет практически невозможно. Если смартфон не будет работать после его очистки и удаления приложения, он советует обратиться к специалистам либо в сервисный центр производителя.

Руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков до этого говорил, что кнопочные телефоны могут нести серьезные риски для безопасности данных пользователей. Он подчеркнул, что современные смартфоны оснащены более продвинутыми системами безопасности, в то время как на старых моделях невозможно установить антивирусное ПО.