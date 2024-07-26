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Москвичи 12 августа смогут наблюдать пик звездопада Персеиды

В августе жители столицы смогут наблюдать звездопад Персеиды, пик его придется на 12 августа.

Москвичи смогут наблюдать пик звездопада Персеиды
© РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Весь август действует метеорный поток из созвездия Персей. Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней около своего максимума. Максимум потока 12 августа, ожидается около 120 метеоров в час в зените», – говорится в сообщении.

По данным планетария, условия наблюдения Персеид в 2024 году будут благоприятными.

«Луна в ночь максимума примет фазу первой четверти и не помешает наблюдению метеоров. 12 августа она скроется за горизонтом после 22:00, когда уже стемнеет, и можно приступать к наблюдению метеоров», – добавили в пресс-службе.
Наука и техника