Москвичи смогут наблюдать пик звездопада Персеиды

Москвичи 12 августа смогут наблюдать пик звездопада Персеиды
В августе жители столицы смогут наблюдать звездопад Персеиды, пик его придется на 12 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
«Весь август действует метеорный поток из созвездия Персей. Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней около своего максимума. Максимум потока 12 августа, ожидается около 120 метеоров в час в зените», – говорится в сообщении.
По данным планетария, условия наблюдения Персеид в 2024 году будут благоприятными.
«Луна в ночь максимума примет фазу первой четверти и не помешает наблюдению метеоров. 12 августа она скроется за горизонтом после 22:00, когда уже стемнеет, и можно приступать к наблюдению метеоров», – добавили в пресс-службе.