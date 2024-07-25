В России открыли предзаказ на iPhone 16 Pro с выгравированной цитатой Путина

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила два эксклюзивных смартфона, посвященных России.

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Первый гаджет — это iPhone 16 Pro «Россия без границ», выполненный из авиационного титана с карбоновыми вставками. Под позолоченным двуглавым орлом размещена надпись «Россия нигде не заканчивается». Это цитата президента Российской Федерации Владимира Путина.

В компании отметили, что iPhone в дизайне «Россия без границ» предназначен для тех, кто ценит свою родину и готов носить ее символы с честью и достоинством. Предзаказ на iPhone 16 Pro в таком дизайне стартует по цене от 579 тыс. руб. в зависимости от модификации.

Кроме того, был представлен складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 «Лидер», покрытый 24-каратным золотом и украшенный вставкой из красной итальянской кожи и барельефом герба РФ. По словам представителей Caviar, смартфон символизирует величие и патриотизм. Такая модель выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров по цене от 699 тыс. руб.