Названы три лучших и дешевых смартфона Xiaomi

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших и бюджетных смартфонов Xiaomi, которые рекомендуются к покупке в России летом 2024 года.

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Открывает список Poco M5s стоимостью от 11,8 тыс. руб. За эти деньги гаджет предлагает яркий AMOLED-экран на 6,43 дюйма, достаточно мощный для своего сегмента чип MediaTek Helio G95 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон также имеет четыре камеры на 64, 8, 2 и 2 Мп, а также селфи-камеру на 13 Мп, NFC для бесконтактных платежей, слот для карты microSD, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников и защиту от влаги и пыли по стандарту IP53.

За ним следует Poco M6 5G, оснащенный IPS-экраном с HD-разрешением и частотой 90 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 6100+, а основная камера на 50 Мп дополнена вспомогательным датчиком на 0,08 Мп. Из недостатков у этой модели указана не скоростная зарядка мощностью 18 Вт. Стоит новинка минимум 13,6 тыс. руб.

Закрывает подборку Redmi Note 13 4G, который при цене от 14 тыс. руб. предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Среди прочих характеристик этой модели значатся чип Snapdragon 685, тройная камера на 108, 8 и 2 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, наличие NFC, ИК-порта, разъема для наушников, слот для карт microSD и защита IP54.