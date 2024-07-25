Названы сроки завершения разработки российского беспилотного электропоезда

Разработка модификации российского электропоезда «Финист» с возможностью автономного хода завершится в 2025 году.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Цылев во время совещания в Совете Федерации, передает ТАСС.

«В следующем году завершится разработка модификаций с возможностью автономного хода», — сказал он.



До гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов сообщил, что новый поезд «Аврора» начнет курсировать между Москвой и Петербургом в декабре 2024 года. Он отмечал, что составы «Аврора» будут стартовать одновременно из Москвы и Санкт-Петербурга, и время в пути составит пять с половиной часов. «Аврора» будет состоять из пятнадцати современных двухэтажных пассажирских вагонов, общая вместимость которых составит до тысячи пассажиров.