Раскрыт секрет золотой краски с картины «Ночной дозор» Рембрандта

Химики из Государственного музея и Амстердамского университета в Нидерландах раскрыли секрет золотой краски Рембрандта. Исследование показало, что для создания нужного эффекта художник использовал специальные пигменты на основе сульфида мышьяка.

© Мир 24

Ученые провели детальный анализ картины «Ночной дозор». Они сосредоточились на позолоченных деталях камзола лейтенанта Виллема ван Рюйтенбурха.

Крошечные детали краски с картины были подвергнуты комплексной высокотехнологичной проверке, включающей световую микроскопию, микро-рамановскую спектроскопию, электронную микроскопию и рентгеновскую порошковую дифракцию. Результаты показали, что образцы содержат необычные компоненты сульфида мышьяка: парареалгар (желтый) и полуаморфный парареалгар (оранжево-красный).

Присутствие парареалгара в красках часто объясняют старением реальгара. Но в данном случае вещество было распределено равномерно. Ученые пришли к выводу, что Рембрандт намеренно использовал эти пигменты, чтобы воспроизвести золотистые детали одежды. Кроме того, он смешал их со свинцово-оловянно-желтыми и киноварными пигментами (красный сульфид ртути) для придания золотистого блеска.

Выводы нашли подтверждение в исторических источниках, где описывалось использование пигментов с сульфидом мышьяка. Возможно, они попадали в Амстердам торговыми путями из Австрии/Германии и Венеции. Похожую смесь применял, в частности, современник Рембрандта Виллем Кальф, сообщает Heritage Science.

Ранее в картине «Ночной дозор» нашли скрытый слой. Он состоял из вещества, содержащего свинец.