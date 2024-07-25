Раскрыт секрет золотой краски с картины «Ночной дозор» Рембрандта
Химики из Государственного музея и Амстердамского университета в Нидерландах раскрыли секрет золотой краски Рембрандта. Исследование показало, что для создания нужного эффекта художник использовал специальные пигменты на основе сульфида мышьяка.
Ученые провели детальный анализ картины «Ночной дозор». Они сосредоточились на позолоченных деталях камзола лейтенанта Виллема ван Рюйтенбурха.
Крошечные детали краски с картины были подвергнуты комплексной высокотехнологичной проверке, включающей световую микроскопию, микро-рамановскую спектроскопию, электронную микроскопию и рентгеновскую порошковую дифракцию. Результаты показали, что образцы содержат необычные компоненты сульфида мышьяка: парареалгар (желтый) и полуаморфный парареалгар (оранжево-красный).
Присутствие парареалгара в красках часто объясняют старением реальгара. Но в данном случае вещество было распределено равномерно. Ученые пришли к выводу, что Рембрандт намеренно использовал эти пигменты, чтобы воспроизвести золотистые детали одежды. Кроме того, он смешал их со свинцово-оловянно-желтыми и киноварными пигментами (красный сульфид ртути) для придания золотистого блеска.
Выводы нашли подтверждение в исторических источниках, где описывалось использование пигментов с сульфидом мышьяка. Возможно, они попадали в Амстердам торговыми путями из Австрии/Германии и Венеции. Похожую смесь применял, в частности, современник Рембрандта Виллем Кальф, сообщает Heritage Science.
Ранее в картине «Ночной дозор» нашли скрытый слой. Он состоял из вещества, содержащего свинец.