Apple анонсировала новую презентацию с показом своего ИИ

Компания Apple анонсировала очное мероприятие для разработчиков, на котором будет представлена рабочая версия искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Мероприятие под названием «Explore Apple Intelligence and machine learning» (рус. — «Изучите Apple Intelligence и машинное обучение») пройдет 14 августа в штаб-квартире Apple Park. Вероятнее всего, на презентации покажут рабочую версию фирменного искусственного интеллекта, который до сих пор недоступен даже в рамках бета-тестирования iOS 18. В анонсе на сайте Apple говорится, что разработчики смогут ознакомиться с некоторыми из крупнейших анонсов с WWDC24.

Журналисты 9to5Mac отмечают, что проведение мероприятия не означает запуск Apple Intelligence в ближайшее время.

На WWDC 2024 компания Apple объявила, что функции искусственного интеллекта станут доступны в iOS 18 и macOS Sequoia. Вскоре на сайте Apple появилась информация о запуске бета-версии Apple Intelligence летом, однако позже эта информация была удалена.

Предполагалось, что пользователи должны будут «встать в очередь» и зарегистрироваться в списке ожидания для активации Apple Intelligence, когда он станет доступен. По словам Марка Гурмана, компания Apple планирует запустить некоторые функции Apple Intelligence уже этой осенью, однако часть ИИ-системы заработает только в 2025 году.