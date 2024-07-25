ИИ обучили адаптироваться к новым действиям без участия человека

Ученые из научно-исследовательской лаборатории T-Bank AI Research и Института AIRI разработали первую в мире модель искусственного интеллекта в области контекстного обучения (In-Context Learning), которая может адаптироваться к новым действиям без участия человека, сообщает Т-банк.

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По информации компании, новая модель Headless-AD позволит создавать ИИ-системы, которые будут самостоятельно адаптироваться под изменения внешней среды и к новым задачам без участия человека.

"Ранее ИИ-системы умели выполнять только фиксированный набор действий, а при появлении новых задач должны были переобучаться им с нуля", - говорится в сообщении.



Отмечается, что новая модель может выполнять в пять раз больше действий, чем заложено в нее при обучении, а ее адаптация к новым действиям происходит без потери качества.

"Эксперименты подтвердили, что Headless-AD способна к выполнению любой комбинации и количества действий, при этом сохраняя качество их выполнения и не затрачивая дополнительные вычислительные ресурсы. Это делает применение ИИ более быстрым и дешевым", - говорится в сообщении.



Разработка потенциально может применяться, например, в космических аппаратах, беспилотных автомобилях, а также домашних роботах-помощниках.

Результаты исследования были признаны мировым научным сообществом и представлены на Международной конференции по машинному обучению ICML (International Conference on Machine Learning), которая в этом году проходит в 41-й раз в Вене.

О лаборатории

Научно-исследовательская лаборатория T-Bank AI Research известна своими исследованиями в наиболее перспективных областях ИИ, включая обработку естественного языка, компьютерное зрение и рекомендательные системы. В прошлом году ученые представили самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта.