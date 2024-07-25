Google выпустила обновление для браузера Chrome с новыми функциями

Google обновила систему распознавания угроз в скачиваемых файлах и алгоритмы проверки на вирусы в браузере Chrome. Теперь браузер эффективнее определяет степень опасности файлов и сканирует даже защищенные паролем архивы, сообщает портал Bleeping Computer.

Теперь Chrome не просто предупреждает о потенциальной угрозе, но и классифицирует ее как подозрительную или опасную, прекращая скачивание файла. В режиме расширенной защиты браузер автоматически загружает подозрительные файлы в облако для глубокого сканирования.

Google утверждает, что вероятность обнаружения угроз при облачном сканировании увеличивается в 50 раз. Пользователи могут проверять зашифрованные архивы, вводя пароль для их сканирования с помощью ИИ. Эта функция доступна только в расширенном режиме защиты, тогда как при стандартных настройках сканируются лишь метаданные файлов.

Подозрительные файлы отмечаются серым треугольником, а файлы с высоким риском — красным значком. Обновление уже развертывается среди пользователей браузера Chrome.