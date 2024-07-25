Раскрыта польза от пыли из Сахары

Американские ученые разработали модель машинного обучения, прогнозирующую количество осадков во время урагана. При прогнозе модель опиралась на оптическую плотность пыли, переносящейся по ветру из пустыни Сахары. Оказалось, что при высокой концентрации пыль не усиливает, а подавляет осадки; более того, она может перекрывать солнечные лучи и понижать температуру поверхности моря вокруг центра шторма.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Предыдущие исследования показали, что в ближайшие десятилетия перенос пыли из Сахары в другие регионы через Атлантический океан может резко сократиться, а количество ураганов наоборот — увеличиться из-за антропогенных климатических изменений. До сих пор неизвестно, как изменения климата повлияют на потоки пыли из Сахары и насколько частыми станут ураганы. Вопрос осложняется зависимостью переноса пыли от температуры океана и формирования ураганов, их интенсивности и количества.

Американские ученые решили выяснить, какую роль играет пыль Сахары в образовании ураганов. На основе метеорологических данных и ежечасных спутниковых наблюдений за осадками за последние 19 лет исследователи разработали модель машинного обучения, которая прогнозирует количество осадков во время урагана. Оказалось, что при прогнозе модель опирается не на температуру поверхности воды или влажность атмосферы, а на оптическую плотность пыли (то есть сколько света проходит через пыль).

Ученые выявили зависимость: при оптической плотности пыли от 0,03 до 0,06 количество осадков растет, а затем резко падает. Другими словами, чем больше пыли, тем сильнее она подавляет осадки. Низкая концентрация пыли вызывает обратный эффект.

«Небольшое количество частиц пыли может способствовать более эффективному формированию ледяных облаков в эпицентре урагана, что может привести к большему количеству осадков», — объяснил Юань Ван, соавтор исследования из Стэнфордского университета, США.



Кроме того, пыль может блокировать солнечную радиацию и понижать температуру поверхности моря вокруг центра шторма, что ослабляет тропический циклон.