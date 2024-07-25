Владельцы iPhone смогут использовать видеосвязь при звонках в службу 911 благодаря новой функции в iOS 18 — поддержке Live Video.

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Новая функция позволяет начать видеочат с диспетчерами и спасателями, что поможет быстрее определить ваше местоположение и оказать необходимую помощь.

Ранее Emergency SOS мог передавать голосовые вызовы, отправлять текстовые сообщения и делиться вашим местоположением.

Это нововведение является частью более широкой стратегии Apple по внедрению функций безопасности.

Например, в iPhone 14 и более новых моделях добавлена функция Crash Detection, которая также появилась на Apple Watch Series 8, Ultra и SE второго поколения. Пользователи iPhone 14 и 15 могут воспользоваться Emergency SOS через спутник для отправки текстов и местоположения даже без сотового сигнала.

Дополнительные функции Emergency SOS включают Fall Detection, появившуюся с Apple Watch Series 4, и возможность совершать экстренные вызовы, удерживая кнопки на устройстве.

В iOS 18 также появится возможность использовать iMessage через спутник, а недавно была добавлена функция помощи на дороге через спутниковую связь.