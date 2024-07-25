Xiaomi анонсировала смартфон, посвященный Дэдпулу и Росомахе

Xiaomi анонсировала лимитированную версию смартфона Poco F6, посвященного выходу фильма «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на публикацию главы Poco India Химаншу Тандона.

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По словам главы индийского подразделения Poco, релиз специальной версии Poco F6 состоится 26 июля, что совпадает с датой премьеры супергеройского фильма. Poco F6 Deadpool & Wolverine Edition получит уникальный дизайн. Сам смартфон получит корпус красного цвета, а на его задней крышке будут изображены главные герои фильма. Кроме того, светодиодная вспышка повторяет логотип фильма, то есть выполнена в виде маски Дэдпула.

Ожидается, что это будет ограниченная серия, однако количество доступных устройств и рынки сбыта пока не раскрываются. Также неизвестно, получит ли новинка эксклюзивный набор комплектных аксессуаров, однако коробка, судя по фото, будет отличаться от стандартной.

Технически Poco F6 Deadpool & Wolverine Edition не будет отличаться от базовой версии — смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с 1,5K-разрешением, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит. За производительность устройства будет отвечать чип Snapdragon 8s Gen 3.