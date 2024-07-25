Магазин приложений Google Play получил масштабное обновление

Google анонсировала масштабное обновление для фирменного магазина приложений Google Play для Android. Об этом сообщает портал 3DNews.

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В рамках презентации вице-президент Google Play Сэм Брайт анонсировал появление обзоров приложений, созданных искусственным интеллектом, и нового инструмента для сравнения приложений в схожих категориях. Функция «Коллекции» позволяет пользователям систематизировать контент по категориям, таким как «Покупать», «Смотреть» и «Слушать», и продолжать просмотр с того места, где они остановились.

Для геймеров добавлены фильтры по интересам и возможность запускать несколько игр одновременно на ПК. В Японии пользователи Android получили новое пространство для комиксов с доступом к бесплатным превью, прямым трансляциям и отзывам фанатов.

Google также улучшила контроль над данными для персонализированных рекомендаций, добавив возможность исключать приложения с конфиденциальной информацией из алгоритмов персонализации. Программа вознаграждений Play Points теперь предлагает еженедельные призы для участников со статусом Gold, Platinum и Diamond. Среди подарков указаны фирменные гаджеты Google Pixel, игровые продукты Razer и другие.