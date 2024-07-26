Объявлены результаты сканирования инструментов древнего хирурга

Команда исследователей под руководством Ребекки Флеминг из Университета Эксетера изучила древнеримские медицинские инструменты с помощью компьютерной томографии. Технология помогла выявить детали, которые не были видны невооруженным глазом.

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Об исследовании рассказывает журнал Archaeology. Ученые изучили набор древних медицинских инструментов, который был найден около 125 лет назад в Лондоне. Артефакты относятся к тому периоду времени, когда этот город носил название Лондиниум. Интересно, что инструменты были обнаружены на берегу подземной реки.

Один из самых примечательных предметов внешне очень похож на современный скальпель. Исследователи считают, что в римский период он использовался при хирургических операциях. Возможно, его использовали и для кровопускания, такая процедура столетиями считалась действенным способом излечения болезней.

Также в комплект входят: зонды, которые могли использоваться для осмотра ран или очистки ушей от серы; ложка, которую могли использовать для смешивания лекарств; иглы, при помощи которых, возможно, зашивали рваные раны или сшивали "бинты". Сканирование выявило те детали инструментов, которые не видны невооруженным глазом.

"Маленькие завитки - функциональные и декоративные - на рукоятке скальпеля являются наиболее очевидными, - говорит Ребекка Флеминг. - Гнездо, куда изначально вставлялось железное лезвие скальпеля в бронзовую ручку, было сделано с осторожностью, а завитки могли облегчить замену изношенных лезвий".



По ее словам, интригуют и некоторые детали двух разных "иглоподобных инструментов". Так, в более сложной игле было обнаружено вторичное отверстие. Поэтому, предполагают ученые, она могла быть предназначена для выполнения определенной операции.