Продажи телевизоров в России пошли на спад

В первом полугодии продажи телевизоров в РФ по сравнению с началом 2023 года снизились на 5%. Спрос падает на фоне увеличения цен на эту продукцию, сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Некоторые компании ещё фиксируют небольшой рост, но его темпы не сопоставимы с прошлогодними. По словам представителя одного из ретейлеров, в январе — мае 2024 года было реализовано 3,09 млн таких устройств против 3,2 млн за аналогичный период 2023 года.

По данным «Марвел-Дистрибуции», по итогам полного первого полугодия этого года, в РФ было реализовано 3,6 млн штук, выручка от продаж составила 102,8 млрд рублей. За аналогичный период 2023 года было реализовано 3,8 млн штук. В компании отметили, что за год средняя стоимость такого девайса увеличилась на 17%, до 29 тыс. рублей.

В МТС сообщили об увеличении цены на 31%, до 23,6 тыс. руб., что связано с расширением ассортимента в более дорогом сегменте.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывает снижение продаж также с отсутствием рекламы и промоакций со стороны ведущих мировых брендов, прекративших официальные поставки в Россию. Рынок насыщен, а телевизоры не такой товар, который пользователи обновляют каждый год.

Ранее сообщалось, что производители телевизоров, среди которых BBK, Hyundai, Telefunken и другие, принадлежащие российским юрлицам, с начала года нарастили их сборку и производство в РФ на 30−70%. Компании надеются занять значительную долю рынка на фоне ухода западных вендоров.