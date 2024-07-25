МИД: глобальный компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что глобальный сбой с техникой на базе Windows показал, какова цена зависимости от услуг монопольного поставщика IT-решений.
Об этом информирует РИА Новости.
При этом дипломам подчеркнул, что определённую долю ответственности в данном случае несут государства, которые позволили завязать функционирование критически важной инфраструктуры на продукции Microsoft.
Ранее сообщалось, почему сбой работы в системах Microsoft не затронул Россию.