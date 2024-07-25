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МИД: глобальный компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что глобальный сбой с техникой на базе Windows показал, какова цена зависимости от услуг монопольного поставщика IT-решений.

МИД: глобальный компьютерный сбой показал цену монополии в сфере IT-решений
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

При этом дипломам подчеркнул, что определённую долю ответственности в данном случае несут государства, которые позволили завязать функционирование критически важной инфраструктуры на продукции Microsoft.

Ранее сообщалось, почему сбой работы в системах Microsoft не затронул Россию.

Наука и техника
Сергей Вершинин
МИД России
Microsoft
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