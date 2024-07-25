Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что глобальный сбой с техникой на базе Windows показал, какова цена зависимости от услуг монопольного поставщика IT-решений.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом дипломам подчеркнул, что определённую долю ответственности в данном случае несут государства, которые позволили завязать функционирование критически важной инфраструктуры на продукции Microsoft.

Ранее сообщалось, почему сбой работы в системах Microsoft не затронул Россию.