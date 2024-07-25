Тихо Браге использовал вольфрам в алхимии за сотни лет до его открытия

Датские химики выяснили, что один из основоположников современной астрономии Тихо Браге изготовлял алхимические снадобья, которые содержали в себе большое число металлов, в том числе никель, медь, цинк, золото, ртуть и неизвестный на тот момент вольфрам, который будет открыт европейскими химиками лишь через два столетия.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Университета Южной Дании.

"Присутствие вольфрама в этих снадобьях является для нас большой загадкой. В то время этот металл еще не был описан, но возможно, что Браге знал о существовании странной тугоплавкой "оловянной" руды, которая была открыта в Саксонии в начале XVI века немецким минералогом Георгием Агриколой. Он и дал ей название "вольфрам", - заявил профессор Университета Южной Дании (Оденсе) Кааре Расмуссен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Ученые совершили это открытие при изучении химического состава нескольких фрагментов стеклянных и керамических сосудов, которые были найдены в конце прошлого столетия на территории сада, прилегавшего к обсерватории Ураниборг, где жил и работал Тихо Браге. Постройка была разрушена в 1601 году вместе с алхимической лабораторией Браге после смерти астронома, из-за чего его труды в этой области были почти полностью потеряны.

Лишь недавно химики, археологи и историки начали восстанавливать эту часть научного творчества Браге при помощи методов точных наук. К примеру, несколько лет назад ученые обнаружили в сохранившихся волосах и костях Тихо Браге необычно много атомов золота, серебра, железа и прочих металлов. Это подтвердило популярную гипотезу о том, что он употреблял свои же собственные алхимические снадобья, но при этом опровергло теорию о его гибели в результате отравления ртутью.

Обнаружение фрагментов алхимических приборов в саду Ураниборга дало ученым возможность перепроверить эти выводы, а также расширить наши представления о том, какие вещества использовал Браге в своих алхимических опытах. Для этого ученые особым образом обработали внутренние поверхности фрагментов стекла и керамики, извлекли из них ионы металлов и проанализировали их химический состав.

Этот анализ показал, что в сосудах хранились жидкости, которые содержали в себе большие количества никеля, цинка, меди, олова, сурьмы, золота, ртути, свинца и вольфрама. Последнее стало неожиданностью для ученых, так как до этого они не находили примеров того, что этот металл или содержащие его минералы использовались в алхимических изысканиях. Последующие раскопки и анализ пока неизвестных артефактов из лаборатории Браге, как надеются исследователи, помогут понять, в каком виде и для каких целей астроном использовал вольфрам.