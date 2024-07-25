В Китае испытали первый ядерный реактор с защитой от расплавления

Китайские ученые из Университета Цинхуа провели критические испытания высокотемпературного ядерного реактора с шаровым модулем (HRT-PM), устойчивого к расплавлению. Исследование опубликовано в научном журнале Joule.

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Потребность во внешнем охлаждении остается одной из главных уязвимостей ядерных реакторов. Без отвода тепла установка начинает плавиться, что может привести к радиационному заражению. Подобная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году землетрясение и удар цунами вывели из строя охлаждающие насосы. В результате реакторы перегрелись и разрушились, а радионуклиды попали в окружающую среду.

В конструкции HRT-PM использовали менее плотные топливные стержни по сравнению с теми, которые применяют в реакторах действующих АЭС. В новых стержнях больше графита и меньше урана, причем урановое топливо заключено в оболочку. Такая система обеспечивает замедленный ход реакций и способность выдерживать высокие температуры в течение длительного времени.

В ходе испытаний команда запустила два реактора HRT-PM на полную мощность, а затем отключила все внешнее питание, остановив поток воды к турбинам.

Затем исследователи наблюдали за работой станции на случай расплавления, но этого не произошло. Вместо этого в течение 36 часов температура установок стабилизировалась.