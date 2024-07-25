Исследование: возраст музыканта влияет на темп его музыки

Ученые проанализировали творчество всемирно известных поп-музыкантов и пришли к выводу, что с увеличением возраста исполнителя темп музыкальных композиций планомерно снижается. Проанализированы были данные о темпе музыкальных композиций Мадонны, Элвиса Пресли, Майкла Джексона и других поп-исполнителей.

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Исследователи сопоставили данные о количестве ударов в минуту в музыкальных композициях нескольких поп-звезд и выяснили, что темп музыкальных композиций планомерно снижался по мере того, как увеличивался возраст артиста.

«Мы увидели этот отчетливый нисходящий тренд. <...> Мы уверены, что темп действительно снижается на протяжении всего жизненного цикла», – говорит эксперт по музыковедению, руководитель исследования Джефф Лак.



Исследователи изучили почти 1500 музыкальных композиций, выпущенных топовыми соло-исполнителями, чья музыкальная карьера развивалась как минимум на протяжении 20 лет. Среди исполнителей, чье творчество анализировали ученые, – Селин Дион, Элтон Джон, Эминем, Мэрайя Кэри, Шанайа Твейн, Уитни Хьюстон. Так, если в композиции 25-летней Мадонны число ударов в минуту составляло 116, то к 30 годам это число снизилось до 111 ударов в минуту, в 46 лет число ударов в минуту упало до 106, а в песне, которую Мадонна исполнила в возрасте 56 лет, исследователи насчитали всего 79 ударов в минуту.

«В силу своей популярности и продолжительности карьеры, эти артисты могут считаться наиболее значимыми для культуры соло-исполнителями эры поп-музыки», – отметил Джефф Лак.



Исследователи называют полученные результаты «поразительными», поскольку налицо влияние возраста на темп музыки, которое проявляется у артистов разных полов и разных жанров. Ученые считают, что этот эффект может быть свидетельством нейробиологического увядания организма, сообщает издание The Daily Mail.

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