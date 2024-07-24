NASA завершило симуляцию жизни на Марсе, которая длилась больше года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) завершило миссию по симуляции жизни на Марсе CHAPEA, которая продлилась 378 дней. Об этом сообщает Jalopnik.

По плану NASA, эксперимент должен был оценить возможности потенциальной колонизации настоящего Марса. В ходе эксперимента четверо ученых-испытуемых были отправлены в «симуляцию марсианской среды обитания» в Хьюстоне. При этом каждый ученые исполнял одну из ролей — командир, бортинженер, врач и научный сотрудник. Отмечается, что сейчас все «члены экипажа» находятся в отличном состоянии.

«Поздравляем команду миссии CHAPEA-1 с завершением года в условиях, имитирующих Марс. <...> Миссии CHAPEA имеют решающее значение для разработки знаний и инструментов, необходимых людям для жизни и работы на Красной планете», — заявил администратор NASA Билл Нельсон.



За 378 дней эксперимента четверо ученых жили вместе в специальной закрытой «колонии». При этом, здания в колонии были построены с помощью 3D-принтера, использовавшего для печати субстрат, который можно найти на поверхности реального Марса. Внутри ученым приходилось работать с марсоходами и роботами, строить и обслуживать среду обитания, выращивать урожай и заниматься ежедневными упражнениями. Кроме того, связь между учеными и центром управления была искусственно задержана на 22 минуты — именно столько времени потребуется, чтобы передать реальное сообщение с Марса на Землю.

«Необходимость вести разговор в течение 45 минут туда и обратно означает, что вам действительно нужно думать наперед и формулировать сообщение четко и тщательно. На самом деле это очень трудно усвоить», — рассказала одна из испытуемых Анка Селариу, выполняющая роль научного сотрудника.



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