Создано устройство, превращающее радиосигналы в электричество

Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) совместно с коллегами из Японии и Италии разработали новый прототип модуля для сбора энергии, который преобразует окружающие радиочастотные (RF) сигналы в постоянное напряжение. Это устройство может питать небольшие электронные устройства без батарей.

© Ferra.ru

Современные технологии сбора RF-энергии важны для уменьшения зависимости от батарей, увеличения срока службы устройств и минимизации экологического воздействия. Однако существующие технологии часто сталкиваются с проблемами из-за низкой мощности окружающих RF сигналов.

Исследователи из NUS совместно с учеными из Университета Тохоку и Университета Мессина разработали компактный и чувствительный преобразователь на основе спин-ректификаторов, способный эффективно работать при низких уровнях RF сигналов. Они оптимизировали устройства и создали два варианта: одиночный спин-ректфикатор и массив из десяти, достигнув 7.8% эффективности.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Electronics. Команда теперь планирует интеграцию антенн на чипе и развитие технологий для создания компактных систем беспроводной зарядки и обнаружения сигналов.