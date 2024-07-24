В Пещере черепов нашли упомянутый в Библии артефакт

Израильские археологи обнаружили древнейшую ткань, окрашенную кермесом — пурпурным красителем из высушенных насекомых, который описан в Библии. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

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Артефакт, найденный в так называемой Пещере черепов в Иудейской пустыне, представляет собой крохотный клочок ткани со сторонами менее двух сантиметров в длину. Высокоэффективная жидкостная хроматография подтвердила, что краситель приготовлен из дубовых червецов — насекомых, живущих на вечнозеленых дубах, которые встречаются в Средиземноморье.

Ткань, проходившая такую обработку, упомянута в библейском Ветхом завете. В частности, из нее делали одеяния священнослужителей и завесы в легендарном Иерусалимском храме. Кроме того, шерсть, окрашенная кермесом, требовалась при заклании рыжих телиц.

На иврите название этого красителя производится от слов «пурпурный червь», намекающих на его происхождение. В Синодальном переводе Библии соответствующий цвет называется «червленым».

Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне. Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и виссона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], и из крученого виссона, искусною работою — Исход 28.



Находка примечательна возрастом — 3800 лет. Это первое свидетельство того, что подобный краситель был известен и использовался в этот период. Прежде считалось, что он получил распространение существенно позже.

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом больше полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.