В CrowdStrike объяснили, почему не смогли выявить ошибку до глобального сбоя

Ошибку в обновлении для приложения кибербезопасности Falcon Sensor компании CrowdStrike, которая 19 июля привела к глобальному техническому сбою, не заметили из-за бага в диагностическом программном обеспечении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление компании.

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В CrowdStrike указали, что протестировали обновление еще 5 марта, но из-за бага в диагностическом программном обеспечении ошибку в нем не заметили. Таким образом один из двух экземпляров шаблона смог пройти проверку, хотя и содержал проблемные данные.

Напомним, что 19 июля произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows. Из-за него пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру.