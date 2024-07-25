Cпутники Starlink уклонились от столкновений почти 50 000 раз

За последние шесть месяцев спутники Starlink компании SpaceX совершили почти 50 000 маневров по предотвращению столкновений, что вдвое превышает показатель предыдущего периода. Этот всплеск свидетельствует о растущих проблемах управления возросшим «орбитальным трафиком», пишут СМИ.

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Данные, опубликованные в полугодовом отчете SpaceX о состоянии группировки спутников, поданном в FCC, показывают, что каждый спутник Starlink совершил в среднем 14 маневров, чтобы избежать столкновения с другими спутниками, космическими аппаратами и мусором в период с декабря 2023 года по май 2024 года. За этот период группировка Starlink увеличилась с 5 100 до 6 200 действующих спутников.

Эксперты по космической устойчивости высоко оценивают прозрачность SpaceX, но предупреждают о последствиях столь частых маневров. Автономное принятие решений по предотвращению столкновений с помощью искусственного интеллекта на спутнике Starlink, хотя и повышает безопасность, усложняет прогнозирование будущих столкновений. Кроме того, увеличение числа маневров ускоряет истощение топлива, что сокращает срок службы спутника.