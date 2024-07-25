В iOS 18 обложки для плейлистов в Apple Music будет создавать ИИ

Согласно данным, полученным из iOS 18 beta 4, Apple интегрирует в Apple Music новую ИИ-функцию — Image Playground. Это усовершенствование позволит пользователям создавать уникальные иллюстрации для плейлистов с помощью Apple Intelligence.

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В обновлении заметили кнопку «Создать изображение» в интерфейсе редактирования плейлиста. Нажав ее, вы откроете Image Playground — инструмент, впервые представленный на WWDC 2024, который позволяет пользователям генерировать изображения в различных стилях, таких как анимация, иллюстрация и эскиз. Фотореалистичные изображения не будут доступны, по крайней мере на данный момент.

Несмотря на интерес фанатов, функция находится в стадии разработки и недоступна в текущих бета-версиях. Поэтому ждем релиза, либо сливы от инсайдеров, которые обязательно должны быть.