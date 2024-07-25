Древнее животное в форме тако оказалось жвалоносным

Анализ окаменелостей показал, что древнее, похожее на тако животное Odaraia alata имело жвалы. Это означает, что оно относилось к жвалоносным — одному из подтипов членистоногих, и было одним из первых представителей группы. Впервые это животное было обнаружено более 100 лет назад, и до сих пор ученые не могли понять, к какому типу членистоногих оно относится. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

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Odaraia alata — двустворчатые членистоногие, которые обитали на нашей планете во времена среднего кембрийского периода, то есть примерно 500 миллионов лет назад. Его окаменелости, достигающие 15 сантиметров в длину, ученые нашли в сланцах Берджесс в Канаде 100 лет назад. Характерная черта этих животных — щит в виде тако, который покрывает значительную часть тела.

Исследователи из Королевского музея Онтарио проанализировали более 30 пар отростков в свеженайденных остатках Odaraia. Это оказались жвалы — отличительная особенность жвалоносных членистоногих. Это означает, что Odaraia был одним из самых ранних известных ученым представителей этой группы. Ранее исследователям не удавалось рассмотреть голову этого существа, так как экземпляры плохо сохранялись.

Авторы исследования рассказали, что шипы на этих жвалах могли переплетаться, захватывая более мелкую добычу. Это означает, что первые жвалоносные покинули морское дно и плавали в толще воды.

«Головной щит Odaraia охватывает практически половину его тела, включая ноги, как будто он заключен в трубку. Предыдущие исследователи предполагали, что такая форма позволяла Odaraia собирать свою добычу, но механизм захвата ускользал от нас до сих пор», — говорит Алехандро Искьердо-Лопес из Университета Торонто.



Ранние жвалоносные были частью сообщества крупных животных, которые мигрировали из морских донных экосистем в верхние слои водной толщи. 500 миллионов лет назад, когда произошла крупная дивергенция групп животных из-за повышения уровня кислорода — то есть их признаки начали сильнее отличаться друг от друга. Стали появляться глаза, ноги, раковины.