Депутаты назвали условия разблокировки Instagram* в России

Для снятия блокировки Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) нужно выполнить лишь одно условие — исполнять российское законодательство.

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Об этом 25 июля заявил глава IT-Комитета Госдумы Александр Хинштейн, комментируя возможность разблокировки платформы в России.

«Пока никаких шагов к этому со стороны площадки предпринято, к сожалению, не было», — написал он в соцсетях.



Песков: лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*

Заместитель главы Комитета по информполитике, технологиям и связи Антон Горелкин добавил, что платформа о сих пор не принесла извинений за попытку легализовать призывы убивать российских граждан.

Накануне свою позицию по данному вопросу выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram*, однако текущая ситуация требует жестких ограничений. Когда потребность в ограничениях станет минимальной, нужно будет «снова задействовать все платформы», с тем чтобы доносить позицию России до остального мира, пояснил он.

В Роскомнадзоре в среду также заявили, что на данный момент не рассматривают возможность снятия блокировки.

*принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной