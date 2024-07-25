Дуров удалил личный профиль в Telegram

Павел Дуров удалил персональный аккаунт в Telegram. Об этом говорится в Telegram-канале «Лобушкин молнит».

Причина, по которой основатель Telegram удалил свой личный профиль, остается неизвестной. Пользователи сети также заметили, что теперь невозможно найти Павла Дурова по его прежним никнеймам, которые он покупал за деньги. Среди используемых им ранее ников были @onetimeusername, @wolf и @nerd. Что с ними стало, неясно.

© Телеграм-канал «Лобушкин молнит»

При этом англоязычный и русскоязычный каналы Дурова, «Павел Дуров» и Du Rove's Channel, на которые суммарно подписаны почти 5 млн человек, все еще доступны. Удаление своего профиля он в каналах никак не освещал.

В июне Павел Дуров зарегистрировался на в блокчейн-сервисе для знакомств TON Dating. В своем профиле он указал, что ему 39 лет, его знак зодиака – весы, и что он является основателем Telegram, TON и VK. Миллиардер также прикрепил к своей анкете три фотографии. На двух из них он изображён с обнаженным торсом и демонстрирует свою физическую форму.