Песков: лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram*

Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва24

«РФ должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения по разным странам. Лучше как можно быстрее возобновить доступ в РФ к Instagram», — заявил Песков. Ura.Ru

«Я глубоко убежден, <…> что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более, если сохраняется такая возможность», - сказал представитель Кремля. ТАСС