Телескоп Уэбба получил снимок холодного сверхюпитера

Астрономы получили снимки новой экзопланеты Eps Ind Ab, используя космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Экзопланета, вращающаяся вокруг звезды в системе Эпсилон Инди, представляет собой холодный сверхюпитер с температурой около 0 градусов по Цельсию. Планета имеет широкую орбиту, сравнимую с орбитой Нептуна вокруг Солнца.

Масса Eps Ind Ab в шесть раз больше массы Юпитера, а орбита имеет эксцентричную эллиптическую форму с расстоянием от звезды от 20 до 40 астрономических единиц. Эти результаты отличаются от предыдущих оценок, что делает ее уникальной среди других планет, относящихся к холодным газовым гигантам.

Снимки планеты были сделаны благодаря беспрецедентным возможностям JWST по получению изображений в тепловом инфракрасном диапазоне. Телескоп оснащен камерой MIRI (Mid-Infrared Instrument) с коронографом, который закрывает звезду, имитируя затмение. Еще одним преимуществом является близость Eps Ind к Земле (около 12 световых лет). Чем меньше расстояние до системы, тем больше расстояние между двумя объектами на изображении, что обеспечивает лучшее смягчение помех от родительской звезды.

Eps Ind Ab слабее на коротких длинах волн, чем ожидалось, что может указывать на значительное количество тяжелых элементов, в частности углерода, входящего в состав таких молекул, как метан, углекислый газ и оксид углерода, обычно встречающихся на газовых гигантах. С другой стороны, это может служить свидетельством того, что атмосфера планеты является облачной.

Следующей целью ученых является получение спектров, которые дадут подробную картину климата и химического состава планеты. В долгосрочной перспективе астрономы также изучат другие близлежащие планетные системы, чтобы обнаружить потенциальные холодные газовые гиганты.